Смертник Джалилов собирался взорвать другую станцию

Акбаржон Джалилов, 3 апреля устроивший теракт в перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" в метро Санкт-Петербурга, долго выбирал станцию. Его целью могла стать "Петроградская".

По данным спецслужб, за 40 минут до взрыва Акбаржон Джалилов пришел на "Петроградскую" и долго не садился в вагон. Судя по всему, 22-летний смертник не мог выбрать станцию и по этой причине провел некоторое время на синей ветке.

Где террорист выходил до того, как определиться с местом преступления, пока не известно. "По камерам наблюдения спецслужбам и следователям дано поручение установить точный маршрут смертника", – цитирует собственный источник Life.ru. "В вагоне, по данным оперативников, все десять минут Джалилов провел слева от входа", – уточнил собеседник.

Напомним, что жертвами взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в петербургском метро стали 14 человек, 62 пассажира пострадали. Еще одно устройство было найдено на "Площади Восстания" – его удалось обезвредить.

В Петербурге на станции "Технологический институт" произошёл взрыв в вагоне метро. pic.twitter.com/vx3PoLbCgJ — Лентач (@the_lentach) 3 апреля 2017 г.

Как писали Dni.Ru, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Бомбу привел в действие смертник из Средней Азии. По предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками.