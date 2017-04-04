В организации петербургского теракта подозревали капитана
Снимок предполагаемого террориста опубликовали вечером 3 апреля. Мужчину с бородой и в характерных для приверженцев ислама одежде и головном уборе заподозрили в причастности к преступлению. Такое предположение возникло у полицейских в связи с тем, что мужчина, имеющий типичные признаки мусульманской внешности, вошел в подземку на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва.
Человек с фотографии, увидев свое изображение в СМИ, сам явился к правоохранителям, которые установили, что к преступлению он, скорее всего, не причастен. Подозреваемым оказался гражданин России, верующий мусульманин Андрей Никитин. В исламе он принял имя Ильяс, передает ИА Islamnews.
По словам его друзей, "по матери татарин, по отцу русский". Жил раньше в Новом Уренгое, окончил "высшее военное учебное заведение в Рязани". Имеет воинское звание капитана, проходил службу в Чечне. Сейчас Никитин работает дальнобойщиком.
Первый подозреваемый в #теракте в Петербурге сам пришел в полицию https://t.co/IijR7TeNwZ pic.twitter.com/1YoXM9xhjh— Пятый канал Новости (@5tv) 3 апреля 2017 г.
Позже мужчина взял билет из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы добраться оттуда до дома – в Оренбург. Однако перед самым вылетом из Внуково в салон вошли представители ФСБ и вывели его. Затем Никитин был доставлен на новый допрос, сообщает Life.ru.
Как писали Dni.ru, главным подозреваемым в организации теракта в питерском метро является 22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. Ранее фотографии предполагаемого террориста-смертника появились в Сети. Еще в 2015 году он работал поваром в петербургском суши-баре, а потом пропал из поля зрения коллег.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.
В СМИ появилась информация о трудностях в отношениях пары
Dni.Ru узнали, почему певица проводит время в компании многодетного отца
В результате произошедшего обрушилась часть стены здания
Знаменитый композитор сбежал из больничной палаты