В Москве оцепили три станции после теракта в Петербурге

Продолжение: Странные совпадения перед взрывом в петербургском метро

Сотрудники московской полиции оцепили станции метро "Нагатинская", "Савеловская" и станцию МЦК "Угрежская". По предварительным данным, на платформах найдены подозрительные предметы – бесхозные сумки.

На месте происшествия работают кинологи, передает Life.ru. Особые меры безопасности были предприняты после взрыва в подземке Санкт-Петербурга.