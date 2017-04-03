В Москве оцепили три станции после теракта в Петербурге

Сотрудники московской полиции оцепили станции метро "Нагатинская", "Савеловская" и станцию МЦК "Угрежская". По предварительным данным, на платформах найдены подозрительные предметы – бесхозные сумки.
На месте происшествия работают кинологи, передает Life.ru. Особые меры безопасности были предприняты после взрыва в подземке Санкт-Петербурга.
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