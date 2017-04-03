Родственникам погибших в метро Петербурга выплатят миллионные страховки

В Национальном союзе страховщиков ответственности раскрыли размер выплат родственникам погибших в результате теракта в метро Петербурга. Компенсация составит 2,025 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе организации.
Дополнительные выплаты могут последовать от властей. Напомним, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли по меньшей мере десять человек.
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