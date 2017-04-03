В московском метро нашли подозрительный рюкзак

В Московском метрополитене обнаружили бесхозный рюкзак. Подозрительный предмет был оставлен неизвестным на станции "Савеловская", передает РЕН ТВ.

По факту инцидента проводится проверка. В метро введены особые меры безопасности после взрыва в подземке Санкт-Петербурга, который произошел днем 3 апреля.