Путин обсудил взрыв в Петербурге с главой ФСБ

Президент России Владимир Путин обсудил взрыв в метро Санкт-Петербурга с директором ФСБ Александром Бортниковым. Спецслужбы представили соответствующие доклады главе государства, передает "Газета.ru".
На месте происшествия работают экстренные службы города. По предварительным данным, в результате взрыва погибли порядка десяти человек.
Депутат Верховной рады сделал официальное заявление
Пассажиров вынесло за пределы вагона взрывной волной
Бывшая солистка группы "Тутси" не смогла сдержать эмоций
Популярная ведущая поделилась своими переживаниями