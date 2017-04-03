В Петербурге закрыли восемь станций метро после взрыва

В Санкт-Петербурге были закрыты восемь станций метро после взрыва – "Сенная площадь", "Технологический институт", "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Гостиный двор", а также "Маяковская". В районе происшествия работают оперативные штабы МЧС, передает "Интерфакс".

Санкт-Петербург | РОССИЯ ● Станции где произошли теракты (карта) ⇢ pic.twitter.com/kc2xfiXDvo — MilitaryMaps (@MilitaryMaps) 3 апреля 2017 г.