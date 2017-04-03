По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга начата проверка

В прокуратуре Санкт-Петербурга начали проверку по факту взрыва в подземке города. По предварительным данным, в результате трагедии погибли порядка десяти человек, около 30 ранены.
"На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко", – сообщили ТАСС в ведомстве. Расследование поставлено на особый контроль.
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