По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга начата проверка

Продолжение: Прямая трансляция с места взрыва в метро Петербурга

В прокуратуре Санкт-Петербурга начали проверку по факту взрыва в подземке города. По предварительным данным, в результате трагедии погибли порядка десяти человек, около 30 ранены.

"На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко", – сообщили ТАСС в ведомстве. Расследование поставлено на особый контроль.