Путину доложили о взрыве в метро Петербурга

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, президенту доложено об этом", – цитирует его ТАСС. Песков уточнил, что Владимир Путин проведет 3 апреля в Стрельне – административном районе близ Санкт-Петербурга.
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