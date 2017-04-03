Путину доложили о взрыве в метро Петербурга

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, президенту доложено об этом", – цитирует его ТАСС. Песков уточнил, что Владимир Путин проведет 3 апреля в Стрельне – административном районе близ Санкт-Петербурга.