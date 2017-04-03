В Петербурге пассажиры после взрыва в ужасе выбегали из метро
"Люди были в крови, у них волосы сожжены. Из вагонов валил дым. Нам сказали двигаться на выход, потому что движение прекращено. Люди бежали просто. Моя подруга была в соседнем вагоне с тем, что взорвался. Она сказала, что его затрясло. Когда она вышла, увидела, что люди все обезображены", – сообщила девушка, оказавшаяся в момент взрыва на станции "Сенная площадь".
Однако на кадрах с места ЧП, которые размещены в Сети, видно, что несколько пассажиров пытаются помочь пострадавшим. Они самостоятельно пытаются проникнуть в искореженный вагон поезда.
Уже известно, что взрыв произошел в центральном вагоне. По предварительным данным, десять человек погибли, 30 пострадали. В настоящее время семь станций подземки закрыты. Вертолет санитарной авиации направился к "Технологическому институту". Посадка винтокрылой машины может быть затруднена из-за обилия проводов.
Тежноложка сейчас. #Взрыв pic.twitter.com/P7LL8kXpHr— Никита Павлов (@pavlov_plov) 3 апреля 2017 г.
По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Все обстоятельства устанавливают следователи, оперативная группа уже работает на месте ЧП.
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