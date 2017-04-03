В Петербурге в вагоне метро взорвался неустановленный предмет

Продолжение: Путину доложили о взрыве в метро Петербурга

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва, который произошел в метро Санкт-Петербурга днем 3 апреля. В вагоне одного из составов сдетонировал неустановленный предмет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Есть пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы.

Публикация от Pragmatic Pensioner (@555vyacheslavovich) Апр 3 2017 в 4:58 PDT



