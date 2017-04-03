В петербургском метро объявлена эвакуация после взрыва

Продолжение: В Петербурге в вагоне метро взорвался неустановленный предмет

В метро Санкт-Петербурга на станциях "Технологический институт" и "Сенная площадь" объявлена эвакуация. Сообщается, что в подземке в одном из составов произошел взрыв.

"Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие", – сообщили Life.ru в пресс-службе метрополитена. На месте происшествия работают экстренные службы города.