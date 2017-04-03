Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
На месте случившегося работают экстренные службы города. По предварительным данным, погибли десять человек, пострадали более 30.
в питере взрыв в метро pic.twitter.com/0YQzOk4v8I— максим кононенко (@kononenkome) 3 апреля 2017 г.
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