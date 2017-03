В Китае расхитители древних гробниц умерли от ядовитых паров

Шестеро мужчин 7 марта принесли в местную больницу на руках своего компаньона, который был без сознания, сообщает China.org.cn. Они заявили, что их товарищ отравился парами газа в угольной шахте. Пока медики пытались привести потерпевшего в чувство, остальные также упали в обморок.

Версия отравления показалась персоналу медучреждения подозрительной, так как никаких месторождений угля поблизости не было. Врачи обратились к стражам порядка.

Прибывшие в больницу полицейские допросили мужчин и выяснили, что они были в отряде расхитителей гробниц. Десять мародеров собирались разграбить захоронение – памятник культуры уездного значения, однако из-за выхлопов отработанного топлива из генератора трое скончались на месте.

Grave of last king of Song Dynasty at Shen Zhen pic.twitter.com/rOo9cSBn1w