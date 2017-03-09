В Китае расхитители древних гробниц умерли от ядовитых паров
Шестеро мужчин 7 марта принесли в местную больницу на руках своего компаньона, который был без сознания, сообщает China.org.cn. Они заявили, что их товарищ отравился парами газа в угольной шахте. Пока медики пытались привести потерпевшего в чувство, остальные также упали в обморок.
Версия отравления показалась персоналу медучреждения подозрительной, так как никаких месторождений угля поблизости не было. Врачи обратились к стражам порядка.
Прибывшие в больницу полицейские допросили мужчин и выяснили, что они были в отряде расхитителей гробниц. Десять мародеров собирались разграбить захоронение – памятник культуры уездного значения, однако из-за выхлопов отработанного топлива из генератора трое скончались на месте.
Grave of last king of Song Dynasty at Shen Zhen pic.twitter.com/rOo9cSBn1w— Eric Chan (@EC6011) 7 апреля 2014 г.
Позднее в больнице умер еще один мародер, четверо других находятся под наблюдением медиков. Двое человек не участвовали в ограблении и стояли на улице.
Вероятнее всего, преступники собирались разграбить гробницу эпохи династии Сун. Этот объект уже не в первый раз становится целью мародеров.
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