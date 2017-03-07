Футболист погиб в ДТП с известной певицей
Трагедия произошла на трассе между Парижем и Лиллем, сообщает Le Courrier Picard. Судья французской версии шоу "Голос" возвращалась на микроавтобусе со своего концерта в Брюсселе. Примечательно, что автомобиль футболиста перед аварией двигался по правой полосе с низкой скоростью из-за прокола шины.
Футболиста доставили в больницу в тяжелом состоянии, он скончался вечером того же дня. Вместе с ним погибла и 23-летняя спутница спортсмена, которая также ехала в Citroen C2.
В свою очередь, пассажиров микроавтобуса также доставили в больницу, в том числе и Дженифер Бартоли. В результате аварии никто из них не пострадал.
По факту ДТП инициировано расследование. Стражи порядка пытаются установить, почему алжирский футболист ехал по трассе с заниженной скоростью.
Youcef Touati est décédé dans un accident de la route sur l'autoroute, alors que sa voiture était sur la bande d'arrêt d'urgence... RIP. �� pic.twitter.com/w3g7CsVYZC— Instant Foot (@lnstantFoot) 7 марта 2017 г.
Напомним, Юсеф Туати выступал за такие французские команды, как "Дижон" и "Ред Стар". Его последним клубом стал алжирский "Беджая".
Дженифер Бартоли в 2011 году была признана франкоязычной артисткой года на NRJ Awards. Она прославилась своим участием в шоу Star Academy в качестве члена жюри.
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