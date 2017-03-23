В центре Москвы мигрант пытался выколоть глаз полицейскому

В центре столицы приезжий из Узбекистана напал на стража порядка. Инцидент произошел во 2-м Красногвардейском проезде, передает агентство "Москва".

По данным правоохранителей, капитан полиции заметил двух мужчин, которые нецензурно выражались, распивали спиртное и вели себя агрессивно. В ответ на требование предъявить документы один из них напал на стража порядка, ударил по голове и попытался выколоть ему пальцем глаз.

Злоумышленником оказался 25-летний приезжий из Узбекистана, он задержан. Полицейский доставлен в травмпункт с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.