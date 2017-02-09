Генштаб России подтвердил удар ВКС по турецким военным

Факт случайного удара российских бомбардировщиков по позиции турецких военных, в результате которого погибли трое и были ранены 11 солдат, подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил России, передает ТАСС. Начальник Генштаба генерал Валерий Герасимов выразил соболезнования генералу Хулуси Акару. Сообщается, что ВКС выполняли в районе города Эль-Баб боевую задачу по уничтожению позиций боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой. Они обсудили борьбу с международными террористическими группировками на территории Сирии и обстановку на северо-востоке провинции Алеппо.

До этого соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выразил российский лидер Владимир Путин. Глава Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия и Турция приняли решение совершенствовать механизмы согласования действий по борьбе с террористами в Сирии. Также Москва и Анкара решили объединить усилия для расследования произошедшего.