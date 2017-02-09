Москва разберется с ударом ВКС России по турецким военным

В Генштабе Турции заявили, что во время авиаударов по объектам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии российские бомбардировщики случайно поразили здание, в котором находились турецкие военнослужащие. В результате трое солдат погибли, еще 11 получили ранения, передает РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования. Москва и Анкара объединят усилия для проведения совместного расследования происшествия.