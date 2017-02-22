В московской бане у путаны украли перстень за 1,5 миллиона

В одной из столичных бань обокрали путану: она лишилась перстня стоимостью 1,5 миллиона рублей, передает Life.ru. По словам уроженки Казахстана, после того как они с подругой разделись, сняли украшения и зашли в парилку, к ним присоединились двое знакомых. Компания покинула сауну только в 05:00 мск. Пропажу семи тысяч рублей и дорогого ювелирного изделия девушка обнаружила в такси по дороге домой.