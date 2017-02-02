На борту самолета в Лондон объявлена тревога

Экипаж пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом FR1393 из Осло в Лондон, объявил о чрезвычайном происшествии на борту, передает РЕН ТВ. Причина подачи сигнала тревоги неизвестна. Сообщается, что в момент инцидента лайнер находился в 100 километрах от аэропорта назначения.