На борту самолета в Лондон объявлена тревога

К месту происшествия выехали сотрудники МЧС
Свидетелем инцидента стал экс-советник министра внутренних дел страны Константин Стогний
Экипаж пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом FR1393 из Осло в Лондон, объявил о чрезвычайном происшествии на борту, передает РЕН ТВ. Причина подачи сигнала тревоги неизвестна. Сообщается, что в момент инцидента лайнер находился в 100 километрах от аэропорта назначения.
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