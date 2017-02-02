Москвич ударил ножом беременную подругу во время пьянки

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов по Хорошевскому шоссе на севере Москвы. На место происшествия прибыл наряд полиции, который задержал там ранее судимого мужчину 1976 года. По версии следствия, он в ходе ссоры во время распития спиртного ранил ножом свою беременную сожительницу. Пострадавшая была госпитализирована. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "В настоящее время врачи устанавливают, был ли поврежден плод", – цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов столицы.