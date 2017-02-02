Российского хоккеиста подозревают в краже кошелька

Игрока Высшей хоккейной лиги Тимура Бараева заподозрили в краже кошелька у посетителя одного из столичных фитнес-клубов, передает Life.ru. Полицейские опросили сотрудников заведения, а также просмотрели записи с камер наблюдения. Сообщается, что именно с их помощью было установлено, что кошелек клиента из раздевалки вынес Тимур Бараев, который работает в клубе тренером. Для дачи показаний он был доставлен в полицию.