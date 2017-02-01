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Крейсер США сел на мель у берегов Японии

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Военный крейсер США Antietam сел на мель у берегов Японии, передает РИА ФАН. Причиной стала утечка гидравлического масла. Представитель Тихоокеанского флота ВМС США Клинт Рамсдэн отметил, что объем утечки составил четыре тысячи литров. Гребные винты судна были повреждены, крейсер отбуксировали на базу. Экипаж не пострадал.

Когда боевой корабль вернется в строй, пока не известно. Специалисты делают все возможное, чтобы нейтрализовать воздействие технического масла на окружающую среду.

1 февраля 2017, 09:55

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