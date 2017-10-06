Отчаянный националист устроил переполох в Раде

В Верховной раде случился очередной переполох. На этот раз прямо во время заседания в зале парламента бросили дымовую шашку.

Инцидент произошел во время обсуждения законопроекта президента Украины Петра Порошенко об особом статусе Донбасса. Сначала депутаты решили, что шашку кинул член оппозиционной фракции "Самопомощь" Семен Семенченко, который ранее принимал участие в так называемой антитеррористической операции украинских войск (АТО) в Донбассе.

Однако позже выяснилось, что шашку бросил депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Левченко. Нардеп сам сознался в содеянном. "Я считаю, что сделал правильно, потому что я сжег бы этот парламент, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи", – заявил он.

Спринт Тетерука с дымовухой.

Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 6 октября 2017 г.

Стоит отметить, что разной степени нелепости инциденты стали привычным явлением для Верховной рады Украины. Так, буквально на днях в стенах парламента депутаты устроили драку. Причиной стал все тот же внесенный Порошенко законопроект об особом статусе Донбасса. Досталось даже спикеру Рады Андрею Парубию: в него бросали бутылки и другие предметы.

В ноябре прошлого года побоище в парламенте устроил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. Народному избраннику явно не понравилась речь главы Радикальной партии Олега Ляшко, который обвинил Бойко в "сотрудничестве с Москвой".

В словесную перепалку сопредседатель "Оппозиционного блока" вступать не пожелал, решив ответить обидчику кулаками. Ляшко получил два удара в голову, однако удержался на ногах.