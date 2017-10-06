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Происшествия

Отчаянный националист устроил переполох в Раде

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
В Верховной раде случился очередной переполох. На этот раз прямо во время заседания в зале парламента бросили дымовую шашку.
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Инцидент произошел во время обсуждения законопроекта президента Украины Петра Порошенко об особом статусе Донбасса. Сначала депутаты решили, что шашку кинул член оппозиционной фракции "Самопомощь" Семен Семенченко, который ранее принимал участие в так называемой антитеррористической операции украинских войск (АТО) в Донбассе.

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Однако позже выяснилось, что шашку бросил депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Левченко. Нардеп сам сознался в содеянном. "Я считаю, что сделал правильно, потому что я сжег бы этот парламент, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи", – заявил он.

Стоит отметить, что разной степени нелепости инциденты стали привычным явлением для Верховной рады Украины. Так, буквально на днях в стенах парламента депутаты устроили драку. Причиной стал все тот же внесенный Порошенко законопроект об особом статусе Донбасса. Досталось даже спикеру Рады Андрею Парубию: в него бросали бутылки и другие предметы.

В ноябре прошлого года побоище в парламенте устроил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. Народному избраннику явно не понравилась речь главы Радикальной партии Олега Ляшко, который обвинил Бойко в "сотрудничестве с Москвой".

В словесную перепалку сопредседатель "Оппозиционного блока" вступать не пожелал, решив ответить обидчику кулаками. Ляшко получил два удара в голову, однако удержался на ногах. 

Автор: Иван Поляков6 октября 2017, 13:10

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