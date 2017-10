Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой

Вот теперь датские следователи почти уверены, что Мадсен причастен к убийству Уолл. Их подозрения "только укрепились", заявил прокурор Якоб Бух-Епсен. И кадры, скорее всего, подлинные.

Изобретатель и создатель крупнейшей в мире частной подводной лодки Петер Мадсен с такими выводами следствия категорически не согласен. Компьютер-то рабочий – так что, по словам датского гения, доступ к жесткому диску мог получить любой сотрудник лаборатории.

Начало детективной истории было положено в августе. Об исчезновении 30-летней журналистки стало известно 11-го числа. Уолл брала интервью у Мадсена на борту его подводной лодки в Копенгагене, после чего так и не вернулась домой.

"Наутилус" тем временем затонул. Его создателя и владельца удалось спасти, тело журналистки не обнаружили. Мадсен поначалу утверждал, что высадил Уолл на берег спустя три часа после начала интервью. Позже он заявил, что избавился от тела шведки, которая стала жертвой несчастного случая. Она якобы случайно получила удар по голове 70-килограммовым люком. И Мадсен, сбросил труп в неизвестном месте в бухте Кеге.

Swedish journalist who died on submarine had 15 stab wounds

