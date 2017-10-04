Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой

Видеосъемки пыток, обезглавливания и сожжения живьем женщин обнаружили датские следователи в рабочем компьютере изобретателя Петера Мадсена. Владелец подлодки "Наутилус", тем не менее, продолжает отрицать свою причастность к убийству шведской журналистки Ким Уолл.

Вот теперь датские следователи почти уверены, что Мадсен причастен к убийству Уолл. Их подозрения "только укрепились", заявил прокурор Якоб Бух-Епсен. И кадры, скорее всего, подлинные.

Изобретатель и создатель крупнейшей в мире частной подводной лодки Петер Мадсен с такими выводами следствия категорически не согласен. Компьютер-то рабочий – так что, по словам датского гения, доступ к жесткому диску мог получить любой сотрудник лаборатории.

Начало детективной истории было положено в августе. Об исчезновении 30-летней журналистки стало известно 11-го числа. Уолл брала интервью у Мадсена на борту его подводной лодки в Копенгагене, после чего так и не вернулась домой.

"Наутилус" тем временем затонул. Его создателя и владельца удалось спасти, тело журналистки не обнаружили. Мадсен поначалу утверждал, что высадил Уолл на берег спустя три часа после начала интервью. Позже он заявил, что избавился от тела шведки, которая стала жертвой несчастного случая. Она якобы случайно получила удар по голове 70-килограммовым люком. И Мадсен, сбросил труп в неизвестном месте в бухте Кеге.

Тело Уолл все же нашли. К торсу – без рук, ног и головы - был привязан груз, чтобы труп не всплыл. Определить, что это именно Ким, удалось лишь с помощью анализа ДНК. По данным "Би-би-си", вскрытие обнаружило ножевые раны на гениталиях и грудной клетке журналистки – которые, как полагают следователи, появились незадолго до или вскоре после ее кончины. Точная причина смерти пока не установлена. Мадсена оставили под стражей еще на четыре месяца.