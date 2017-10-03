Известный телеведущий сообщил о смерти Леонида Куравлева

Телеведущий Давид Шнейдеров на своей странице в Facebook сообщил о смерти советского актера Леонида Куравлева. Позже новость опровергли в Гильдии актеров, а ведущий удалил свой пост.

После того, как ведущий Давид Шнейдеров на своей странице в Facebook опубликовал сообщение о том, что умер актер Леонид Куравлев, новость успела разлететься по интернету и даже попала в СМИ. Журналистам Пятого канала Шнейдеров признался, что точно не верен в опубликованных данных.

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Сообщается, что позже он удалил не нашедший подтверждения пост. Пропала новость и с сайта Пятого канала. Однако тревожных сообщений в соцсетях это остановить не смогло. Окончательно прояснить вопрос взялся член правления Гильдии актеров кино России Борис Клюев. Он опроверг информацию о кончине Леонида Куравлева, передает "РЕН ТВ".

Умер Виктор Савченков,а при чём тут Куравлёв? — Олейников Сергей (@Olenikov73) 3 октября 2017 г.

После этого пользователи Сети стали удалять свои сообщения и приносить извинения за невольное введение читателей в заблуждение. О том, что могло стать причиной возникновения слухов, неизвестно.

Прошу прощения за фейк,Леонид Куравлев будет жить и здравствовать еще долго!!! — sergey lavryukov (@SLavryukov) 3 октября 2017 г.

Карьеру в кино Леонид Куравлев начал еще будучи студентом, в 1960 году. Его первой ролью стал матрос Камушкин в историко-революционном фильме Михаила Швейцера "Мичман Панин". Параллельно он снимался в дипломной работе Василия Шукшина "Из Лебяжьего сообщают".

Советскому зрителю актер запомнился благодаря таким ярким ролям, как Хома Брут из "Вия", Шура Балаганов из "Золотого теленка", Жорж Милославский из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", Афанасий Борщов из "Афони" и Копченый из "Место встречи изменить нельзя". За свою продолжительную кинокарьеру Леонид Куравлев успел принять участие в 224 проектах.