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Москвич выжил при падении с восьмого этажа
Инцидент произошел 9 января 2017 года на юго-западе Москвы, сообщает Life.ru. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего Алексея множество травм, однако он был жив и мог самостоятельно дышать.
Незадолго до трагедии мужчина отдыхал в своей квартире вместе с другом. После того, как знакомый Алексея покинул квартиру, он остался в помещении наедине со своей бабушкой.
Через некоторое время между пенсионеркой и внуком разгорелся конфликт. В результате ссоры мужчина извинился перед пенсионеркой и выпрыгнул в окно.
Напомним, также 9 января девушка в состоянии алкогольного опьянения случайно выпала из окна пятого этажа. При падении она зацепилась за ветки дерева, на котором она повисла на уровне третьего этажа. На помощь девушке прибыли сотрудники МЧС.
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Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников