Москвич выжил при падении с восьмого этажа

Житель столицы выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже после ссоры с бабушкой. Несмотря на высоту падения, мужчина выжил благодаря тому, что он упал в сугроб.

Инцидент произошел 9 января 2017 года на юго-западе Москвы, сообщает Life.ru. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего Алексея множество травм, однако он был жив и мог самостоятельно дышать.

Незадолго до трагедии мужчина отдыхал в своей квартире вместе с другом. После того, как знакомый Алексея покинул квартиру, он остался в помещении наедине со своей бабушкой.

Через некоторое время между пенсионеркой и внуком разгорелся конфликт. В результате ссоры мужчина извинился перед пенсионеркой и выпрыгнул в окно.

Напомним, также 9 января девушка в состоянии алкогольного опьянения случайно выпала из окна пятого этажа. При падении она зацепилась за ветки дерева, на котором она повисла на уровне третьего этажа. На помощь девушке прибыли сотрудники МЧС.