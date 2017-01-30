Украинские боевики с балалайками блокировали банки России

В Киеве украинские националисты устроили акции протеста против российских банков. С этой целью боевики надели ватники, шапки-ушанки и взяли в руки балалайки.

В мероприятии приняли участие члены политической партии "Национальный корпус", члены так называемой национальной гвардии "Азов", а также ряд волонтеров, передает UBR. Участники протеста блокировали работу центральных офисов четырех российских кредитных организаций – Сбербанка, Би-Банка, Альфа-банка и Проминвестбанка.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, боевики устроили целый арт-перформанс возле банковских отделений. Так, они переоделись в типичных, по их мнению, "россиян": надели ватники, шапки-ушанки. Некоторые из них также взяли в руки балалайки. А возле входа протестующие установили табличку с надписью "Добро пожаловать в Росиию".

Националисты потребовали от украинцев немедленно забрать из российских кредитных организаций свои средства. Кроме того, они заявили, что украинские банки, которые сотрудничают с российскими филиалами, должны быть закрыты, а глава Национального банка Украины Валерий Гонтарев – арестован. По мнению боевиков, российские кредитные организации захватили 40% рынка и вполне могут обвалить банковский сектор страны.

В Киеве украинские боевики с балалайками блокировали работу российских банков https://t.co/YNtB7THpiz — МК (@mkomsomolets) 30 января 2017 г.

Отметим, что украинские националисты неоднократно устраивали антироссийские акции протеста. В частности, боевики требовали защитить от "русификации" свой язык, а также телевидение, шоу-бизнес и многое другое.