Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле

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Следователи предполагают, что исполнителем теракта была 28-летней уроженец Киргизии Лакхе Машрапов. Сообщение об этом распространило турецкое телевидение, передает EFE.
В Киргизии уже отреагировали на это заявление. "Государственный комитет национальной безопасности проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле", – цитирует РИА Новости сообщение ведомства. Власти страны отправили соответствующий запрос в правоохранительные органы Турции.
Кроме того, в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен преступник. Во время просмотра ролика отчетливо видно лицо предполагаемого исполнителя теракта.
Напомним, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Неизвестный с автоматом ворвался в здание и начал расстреливать посетителей. В результате теракта погибли 39 человек, в том числе россиянка Нурана Гасанова, около 70 человек получили ранения.
Предполагаемый злоумышленник скрылся с места происшествия. Сообщается, что он был одет в костюм Санта Клауса.
В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 2 января 2017 г.
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