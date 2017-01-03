Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле

Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника.

Следователи предполагают, что исполнителем теракта была 28-летней уроженец Киргизии Лакхе Машрапов. Сообщение об этом распространило турецкое телевидение, передает EFE.

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В Киргизии уже отреагировали на это заявление. "Государственный комитет национальной безопасности проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле", – цитирует РИА Новости сообщение ведомства. Власти страны отправили соответствующий запрос в правоохранительные органы Турции.

Кроме того, в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен преступник. Во время просмотра ролика отчетливо видно лицо предполагаемого исполнителя теракта.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Неизвестный с автоматом ворвался в здание и начал расстреливать посетителей. В результате теракта погибли 39 человек, в том числе россиянка Нурана Гасанова, около 70 человек получили ранения.

Предполагаемый злоумышленник скрылся с места происшествия. Сообщается, что он был одет в костюм Санта Клауса.