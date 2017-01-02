Новогодние трагедии

Астрологический прогноз со 2 по 8 января Телепрограмма на праздники Дом-2 Новый год 2017 Развод Бузовой и Тарасова
Происшествия

Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер

Стражам порядка в американском штате Флорида пришлось выстрелить в собаку и применить электрошокер
Происшествия

Российский майор найден мертвым в гостинице

Мужчину обнаружили мертвым в одном из номеров гостиницы в Ереване
партнеры
Вторник 3 января
Лента новостей
19:54
Любовный гороскоп на январь 2017 года
19:45
Поклонников взбесил новый "Шерлок"
18:37
Полуголый атлет отметил Новый год забегом
17:10
Как необычно называют детей в России
16:51
Секретная служба Обамы
15:55
Подружки Преснякова ныряли в прорубь Пугачевой с бутылками
15:47
Самые счастливые политики
15:20
В Москве температура упадет до -19
14:57
Николаев подловил спящего Киркорова
13:56
Чем занимались звезды в первый день нового года
13:35
Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
12:36
Липницкая родит двоих детей
12:25
Расстрелянный Мирзаев показал фото из больницы
12:02
Умер защитник московского "Динамо"
11:56
Миллионы пользователей отключат от WhatsApp
11:29
Какие сюрпризы ждать от 2017 года
11:22
Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки
11:21
Астрологический прогноз со 2 по 8 января
11:19
Три варианта разгрузочных дней после праздников
11:10
Собчак свела с ума пышной грудью
10:52
У Вячеслава Манучарова родился сын
10:32
Конгресс взбунтовался против Трампа
22:09
Сосед убил известного телеведущего
20:05
Шахматист Карякин о допинге и подтасовках
18:51
С кем Даша Жукова встретила Новый год
18:32
Какие знаки зодиака ждет успех в делах в 2017 году
18:11
Значение имени Елена
14:44
Любовный прогноз по знакам зодиака на год Петуха
14:37
Новые имена ушедшего года
14:33
Какие опасности ждать от 2017 года
14:24
Как изменится жизнь россиян в 2017-м
10:45
Лучшие телепрограммы новогодних каникул
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
16:30
Путин раскрыл главный секрет Нового года
15:47
Конфузы и тайны новогоднего огонька
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:22
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:38
Новые тренды феминизма
14:37
На кого стали чаще учиться россияне
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
13:46
Самые громкие аресты 2016 года
13:38
Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
13:17
Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:42
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
11:27
За что любят новый год
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
11:07
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
11:02
Самые громкие свадьбы 2016 года
10:55
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
10:53
Как необычно встретить Новый год
10:49
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
10:47
Простые и вкусные закуски для новогоднего стола
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
10:29
Главные политические курьезы 2016 года
09:42
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)
09:31
Секреты новогоднего телевидения
23:32
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
22:08
Что известно об экстренной госпитализации Константина Райкина
21:56
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
21:56
Тарасов празднует развод с Бузовой
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:13
Сексологи дали советы на новогоднюю ночь
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:58
Стали известны главные наследники Джорджа Майкла
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:07
Божена Рынска грубо обозвала россиян
20:06
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:22
Самые странные новогодние традиции
19:08
В России посмеялись над украинскими ракетами
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:52
Самбурскую отругали за неприлично дорогой подарок
18:31
Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с Козловским
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
18:08
Кого забрал 2016 год
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:42
Лучшие катки Москвы
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Происшествия

Новогодние трагедии

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Человечество бессильно перед природной стихией, не раз на протяжении своей истории становясь жертвой цунами и землетрясений. Но страшнее, когда жизни людей уносят жестокие теракты или чья-то халатность.
прочитано 3158 раз

БОЙНЯ В СТАМБУЛЕ

ПО ТЕМЕ

Пять страшных природных катастроф

Главные опасности Суперлуния

По крайней мере, 39 человек были убиты 1 января 2017 года в результате террористического нападения на знаменитый ночной клуб Reina, расположенный в Стамбуле. Это любимое место отдыха стамбульской "золотой молодежи", местных знаменитостей, в частности, футболистов, а также иностранцев. Боевик проник в здание на Новый год в костюме Санта-Клауса и в 01:15 по местному времени открыл огонь на одной из его дискотек. На момент террористической атаки в ночном клубе находилось 700-800 человек. Спасаясь, люди прыгали в Босфор. Около 70 человек получили ранения.

Цунами в Таиланде

Утро 26 декабря 2004 года ничем не отличалось от остальных. Многие постояльцы отелей, протянувшихся вдоль всего берега, еще нежились в своих постелях, кто-то не спеша завтракал. А вот тех, кто уже расположился на пляже, ожидал сюрприз. Изумленные туристы стали свидетелями невероятно сильного отлива – вода буквально на их глазах стремительно откатила от берега. Когда океанское дно обнажилось, взору отдыхающих предстало множество ракушек и не успевшей уйти рыбы. Туристы бросились собирать эти дары, радуясь бесплатным сувенирам. Никому и в голову не пришло, что это предвестник беды, а коварная стихия уже готовится нанести страшный удар.

Смертоносный катаклизм стартовал в 7 часов 58 минут по местному времени. Угрожающая стена воды возникла так стремительно, что спасаться было уже поздно. Застигнутые врасплох испуганные люди пытались бежать, но страшная волна подхватывала их и уносила, не оставляя шансов на спасение. Несмотря на то что капитальные стены отелей выстояли под натиском стихии, окна не выдерживали напора и вылетали. Тем, кто находился внутри здания ниже пятого этажа, спасения также не было. После того,  как первая волна цунами отошла, взору очевидцев предстало жуткое зрелище. Казалось, что все живое и неживое пропущено через гигантскую мясорубку. Везде были разбросаны изувеченные тела людей, вырванные и сломанные деревья, изуродованные фрагменты построек, металлические сваи и горы мусора. 

Выжившие пребывали в таком шоке, что не всем из них пришло в голову немедленно покинуть место трагедии. Между тем, волна возвращалась дважды, снова и снова унося человеческие жизни и оставляя за собой смертоносные разрушения. Как позже зафиксировали приборы, магнитуда катастрофы составила 9,1 – 9,3 балла с глубиной гипоцентра в 30 километров. Эпицентр землетрясения, вызвавшего цунами, находился в 160 километрах к северу от Суматры. По данным сейсмологов, цунами в Таиланде имело силу, сравнимую с энергией пяти мегатонн в тротиловом эквиваленте. В итоге шквальный поток воды, достигнув берега, промчался дальше на расстояние от нескольких сотен метров до двух километров. Высота волн превышала 15 метров.

Землетрясение 2004 года в Индийском океане, ставшее причиной цунами, привело к трагическим последствиям. Пострадали 18 стран, чья территория попала под удар мощнейших волн смертоносной стихии. Самые большие разрушения и человеческие жертвы оказались в регионах массового скопления людей. Основной удар приняли на себя густонаселенные острова Пхукет, Пхи-Пхи и материковая часть Таиланда в провинциях Пханган и Краби. По числу жертв цунами 2004 года было одним из 10 самых разрушительных в мировой истории. Общее количество жертв составило, по разным оценкам, от 250 тысяч до 300 тысяч человек. Предыдущий страшный "рекорд" принадлежал катаклизму 1703 года в районе Японских островов – тогда погибло порядка 100 тысяч человек.

наезд на пешеходов в Польше

Но порой человеческие жизни уносят не могучая стихия и непреодолимые силы природы, а человеческая безответственность и роковое стечение обстоятельств. Жители Польши, проснувшись после встречи Нового года, были шокированы информацией о трагедии, случившейся в полдень 1 января 2014 года в небольшом городке Камень Поморский неподалеку от границы с Германией. Там 26-летний водитель, не протрезвевший после бурных новогодних возлияний, врезался на своем автомобиле BMW в группу прохожих, гуляющих по тротуару. На месте погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В тяжелом состоянии в больницу в Щецине попал восьмилетний мальчик по имени Хуберт. В этой трагедии он потерял родителей и старшего на год брата. Сиротой стала также десятилетняя девочка, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже экспертиза установила, что в крови водителя содержалось два промилле алкоголя. Примечательно, что виновник трагедии ранее уже задерживался за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что в Польше это само по себе уже является преступлением, тогда суд проявил мягкость, и нарушитель отделался штрафом в размере около 500 долларов. Как показали дальнейшие события, выводов из произошедшего он не сделал, и его новогодний пьяный заезд привел к трагедии с человеческими жертвами.

Взрывы в Волгограде

В последние дни декабря 2013 года Россия дважды за сутки содрогнулась от страшных известий.  В канун новогодних праздников в Волгограде произошло два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек. 29 декабря 2013 года в 12 часов 45 минут по московскому времени в здании железнодорожного вокзала Волгограда на входе у досмотровой зоны произошел первый взрыв. Его мощность составила не менее десяти килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, привела в действие террористка-смертница.

На месте происшествия погибли 14 человек, в том числе двое подростков, сотрудник полиции и двое сотрудников ОАО "РЖД". Медицинская помощь потребовалась 49 пострадавшим, 34 человека были госпитализированы. В последующие дни в больницах скончалось четверо пациентов, 9 человек были эвакуированы в Москву. Среди раненых – шестеро полицейских, несших службу на вокзале, двое детей, жители Волгоградской, Московской, Ивановской областей, республики Удмуртия, гражданка Армении. Также во время теракта погиб один гражданин Таджикистана, а другой скончался в больнице от тяжелых ранений. С момента взрыва на вокзале не прошло и суток, как Волгоград потрясла новая трагедия. На следующий день, 30 декабря, в городе произошел еще один теракт. Утром в 08:25 по московскому времени сработало взрывное устройство в троллейбусе, переполненном людьми. Транспортное средство, двигавшееся в "час пик" из Дзержинского района в центр города, было полностью разрушено. Сила взрыва составила  около четырех килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате действий террориста-смертника погибли 16 человек. Пострадал 41 человек, 27 из них были госпитализированы.

Всего жертвами двух предновогодних терактов в Волгограде стали 34 человека. В связи с трагедией с 30 декабря 2013 года по 3 января 2014 года в Волгоградской области был объявлен траур.

Штурм Грозного 

Почти 22 года назад новогодние праздники обернулись настоящей трагедией для всей России. С 31 декабря 1994 года по 2 января 1995 года при штурме Грозного российская армия впервые за свою историю понесла потери военнослужащих, сопоставимые с потерями во время сражений Великой Отечественной. За время городских боев в столице Чечни погибло более 300 российских солдат. Основной удар на себя приняла 131-я Майкопская отдельная мотострелковая бригада.  Из 446 человек личного состава погибло не менее 160 солдат и почти все офицеры. Потери техники также были значительными:  20 танков и 102 БМП.

Приказ о наступлении на Грозный поступил в войска столь поспешно, что командиры подразделений даже не успели с ним толком ознакомиться. Позже выяснилось, что командование армии ошибалось в оценке количества и силы противника. Штурм не планировался – по сути, это должно было стать вводом войск в город. Солдатам было приказано не стрелять в боевиков, а задерживать их и разоружать. В итоге наступление обернулось смертельными боями, унесшими жизни сотен людей. Почти все офицеры Майкопской бригады попали на место службы после гражданских вузов. Они не имели боевого опыта, но ценой своих жизней спасали солдат. Несмотря на то, что рядовой состав бригады попал в Чечню сразу после "учебки", новобранцы смогли занять оборону и позже отступить.Бойцы Майкопской бригады примут участие и во Второй чеченской войне. За время новой кампании подразделение не потеряет в боях ни одного человека.

Пожар в Сбербанке

Как известно, новогодние праздники в нашей стране продолжаются до православного Крещения. Но большинство россиян в середине января уже возвращаются к привычному образу жизни и на свои рабочие места. В офисах еще стоят новогодние елочки, а коридоры по-прежнему украшены разноцветной мишурой. Во Владивостоке 16 января 2006 года стало последним днем в жизни девяти сотрудниц Приморского отделения Дальневосточного банка Сбербанка России. В тот день в здании ПромстройНИИПроекта на проспекте Красного Знамени, где размещался банк, произошел страшный пожар. Все погибшие работали в офисе на восьмом и девятом этажах, наиболее пострадавших от огня. Позже следствие установило, что пламя возникло из-за  недокуренной сигареты, брошенной на ворох бумаг на лестнице на седьмом этаже. Огонь стремительно распространился по верхним этажам здания. При этом лестница запасного выхода была перекрыта металлической решеткой, а резервный лифт оказался заблокированным. Застигнутые огнем врасплох, находившиеся в состоянии шока сотрудники Сбербанка, в основном женщины, в попытке спастись выбрались на подоконники, взывая о помощи. Некоторые из них повисли на рекламных баннерах, размещенных на фасаде здания. Между тем огонь продолжал наступать, и женщины выпрыгивали из окон последних этажей, разбиваясь насмерть.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что все подступы к зданию спасательной технике преграждают ряды припаркованных автомобилей. Люди были вынуждены вручную откатывать легковые машины, освобождая проезд спасателям. Водитель МЧС, первым прибывший на место происшествия, не смог выдвинуть лестницу к правому крылу здания, перекрытому припаркованными машинами. Тогда он начал спасать людей из левого крыла – там из окон также шел дым. Этот факт тут же породил слухи, что у пожарных был приказ о спасении в первую очередь руководства банка. Возмущенные очевидцы набросились на оператора лестницы с кулаками. Спасатель был избит, получил черепно-мозговую травму, но продолжал эвакуировать пострадавших, пока не выполнил задачу до конца. Старшей из девяти погибших было 59 лет, остальным от 24 до 35 лет. У пяти погибших остались несовершеннолетние дети. Еще 17 сотрудников банка попали в больницы с ожогами и различными травмами.

В ходе разбирательства было установлено, что пожару способствовали нарушения правил пожарной безопасности, допущенные руководством отделения Сбербанка, и недобросовестность пожарных инспекторов. Выяснилось, что Государственный пожарный надзор не проверял это здание с 2001 года. В банке не проводились учения. Люди попросту не знали, как действовать в экстремальной ситуации, куда бежать в случае опасности.

2 января 2017, 14:13

комментарии

Политика

Самые счастливые политики
Конгресс взбунтовался против Трампа
Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года

Шоу-бизнес

Плющенко и Билан любят одну женщину
Успенская без нижнего белья показала мужчину
Подружки Преснякова ныряли в прорубь Пугачевой с бутылками
Максим Фадеев обругал новогодние телеогоньки

Проишествия

Российский майор найден мертвым в гостинице
Новогодние трагедии
Питбуль покусал хозяев за попытку одеть на него свитер
Девушка открыла дверь обидчикам Мирзаева

Lifestyle

Поклонников взбесил новый "Шерлок"
Три варианта разгрузочных дней после праздников
Лучшие телепрограммы новогодних каникул
Конфузы и тайны новогоднего огонька
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой

Примадонна продолжает восхищать и удивлять своих преданных поклонников
Спорт

Расстрелянный Мирзаев показал фото из больницы

Чемпион мира по боевому самбо лежит на больничной койке в окружении друзей
Шоу-бизнес

С кем Даша Жукова встретила Новый год

Жена Романа Абрамовича в банном халате повеселилась на Сен-Бартсе
Шоу-бизнес

Тарасов празднует развод с Бузовой

Футболист показал, где проводит время после суда

Гороскоп

Любовный гороскоп на январь 2017 года
Тяжелая судьба фигуристки Сотниковой
Липницкая родит двоих детей
Астрологический прогноз со 2 по 8 января

Фоторепортажи

Знаменитости встретили Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

У лыжников Легкова и Вылегжанина отбирают олимпийские медали
Расстрелянный Мирзаев показал фото из больницы
Шахматист Карякин о допинге и подтасовках
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru