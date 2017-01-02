Новогодние трагедии

Человечество бессильно перед природной стихией, не раз на протяжении своей истории становясь жертвой цунами и землетрясений. Но страшнее, когда жизни людей уносят жестокие теракты или чья-то халатность.

БОЙНЯ В СТАМБУЛЕ



По крайней мере, 39 человек были убиты 1 января 2017 года в результате террористического нападения на знаменитый ночной клуб Reina, расположенный в Стамбуле. Это любимое место отдыха стамбульской "золотой молодежи", местных знаменитостей, в частности, футболистов, а также иностранцев. Боевик проник в здание на Новый год в костюме Санта-Клауса и в 01:15 по местному времени открыл огонь на одной из его дискотек. На момент террористической атаки в ночном клубе находилось 700-800 человек. Спасаясь, люди прыгали в Босфор. Около 70 человек получили ранения.

Цунами в Таиланде

Утро 26 декабря 2004 года ничем не отличалось от остальных. Многие постояльцы отелей, протянувшихся вдоль всего берега, еще нежились в своих постелях, кто-то не спеша завтракал. А вот тех, кто уже расположился на пляже, ожидал сюрприз. Изумленные туристы стали свидетелями невероятно сильного отлива – вода буквально на их глазах стремительно откатила от берега. Когда океанское дно обнажилось, взору отдыхающих предстало множество ракушек и не успевшей уйти рыбы. Туристы бросились собирать эти дары, радуясь бесплатным сувенирам. Никому и в голову не пришло, что это предвестник беды, а коварная стихия уже готовится нанести страшный удар.

Смертоносный катаклизм стартовал в 7 часов 58 минут по местному времени. Угрожающая стена воды возникла так стремительно, что спасаться было уже поздно. Застигнутые врасплох испуганные люди пытались бежать, но страшная волна подхватывала их и уносила, не оставляя шансов на спасение. Несмотря на то что капитальные стены отелей выстояли под натиском стихии, окна не выдерживали напора и вылетали. Тем, кто находился внутри здания ниже пятого этажа, спасения также не было. После того, как первая волна цунами отошла, взору очевидцев предстало жуткое зрелище. Казалось, что все живое и неживое пропущено через гигантскую мясорубку. Везде были разбросаны изувеченные тела людей, вырванные и сломанные деревья, изуродованные фрагменты построек, металлические сваи и горы мусора.

Выжившие пребывали в таком шоке, что не всем из них пришло в голову немедленно покинуть место трагедии. Между тем, волна возвращалась дважды, снова и снова унося человеческие жизни и оставляя за собой смертоносные разрушения. Как позже зафиксировали приборы, магнитуда катастрофы составила 9,1 – 9,3 балла с глубиной гипоцентра в 30 километров. Эпицентр землетрясения, вызвавшего цунами, находился в 160 километрах к северу от Суматры. По данным сейсмологов, цунами в Таиланде имело силу, сравнимую с энергией пяти мегатонн в тротиловом эквиваленте. В итоге шквальный поток воды, достигнув берега, промчался дальше на расстояние от нескольких сотен метров до двух километров. Высота волн превышала 15 метров.



Землетрясение 2004 года в Индийском океане, ставшее причиной цунами, привело к трагическим последствиям. Пострадали 18 стран, чья территория попала под удар мощнейших волн смертоносной стихии. Самые большие разрушения и человеческие жертвы оказались в регионах массового скопления людей. Основной удар приняли на себя густонаселенные острова Пхукет, Пхи-Пхи и материковая часть Таиланда в провинциях Пханган и Краби. По числу жертв цунами 2004 года было одним из 10 самых разрушительных в мировой истории. Общее количество жертв составило, по разным оценкам, от 250 тысяч до 300 тысяч человек. Предыдущий страшный "рекорд" принадлежал катаклизму 1703 года в районе Японских островов – тогда погибло порядка 100 тысяч человек.

наезд на пешеходов в Польше

Но порой человеческие жизни уносят не могучая стихия и непреодолимые силы природы, а человеческая безответственность и роковое стечение обстоятельств. Жители Польши, проснувшись после встречи Нового года, были шокированы информацией о трагедии, случившейся в полдень 1 января 2014 года в небольшом городке Камень Поморский неподалеку от границы с Германией. Там 26-летний водитель, не протрезвевший после бурных новогодних возлияний, врезался на своем автомобиле BMW в группу прохожих, гуляющих по тротуару. На месте погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В тяжелом состоянии в больницу в Щецине попал восьмилетний мальчик по имени Хуберт. В этой трагедии он потерял родителей и старшего на год брата. Сиротой стала также десятилетняя девочка, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже экспертиза установила, что в крови водителя содержалось два промилле алкоголя. Примечательно, что виновник трагедии ранее уже задерживался за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то, что в Польше это само по себе уже является преступлением, тогда суд проявил мягкость, и нарушитель отделался штрафом в размере около 500 долларов. Как показали дальнейшие события, выводов из произошедшего он не сделал, и его новогодний пьяный заезд привел к трагедии с человеческими жертвами.

Взрывы в Волгограде

В последние дни декабря 2013 года Россия дважды за сутки содрогнулась от страшных известий. В канун новогодних праздников в Волгограде произошло два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек. 29 декабря 2013 года в 12 часов 45 минут по московскому времени в здании железнодорожного вокзала Волгограда на входе у досмотровой зоны произошел первый взрыв. Его мощность составила не менее десяти килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, привела в действие террористка-смертница.

На месте происшествия погибли 14 человек, в том числе двое подростков, сотрудник полиции и двое сотрудников ОАО "РЖД". Медицинская помощь потребовалась 49 пострадавшим, 34 человека были госпитализированы. В последующие дни в больницах скончалось четверо пациентов, 9 человек были эвакуированы в Москву. Среди раненых – шестеро полицейских, несших службу на вокзале, двое детей, жители Волгоградской, Московской, Ивановской областей, республики Удмуртия, гражданка Армении. Также во время теракта погиб один гражданин Таджикистана, а другой скончался в больнице от тяжелых ранений. С момента взрыва на вокзале не прошло и суток, как Волгоград потрясла новая трагедия. На следующий день, 30 декабря, в городе произошел еще один теракт. Утром в 08:25 по московскому времени сработало взрывное устройство в троллейбусе, переполненном людьми. Транспортное средство, двигавшееся в "час пик" из Дзержинского района в центр города, было полностью разрушено. Сила взрыва составила около четырех килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате действий террориста-смертника погибли 16 человек. Пострадал 41 человек, 27 из них были госпитализированы.

Всего жертвами двух предновогодних терактов в Волгограде стали 34 человека. В связи с трагедией с 30 декабря 2013 года по 3 января 2014 года в Волгоградской области был объявлен траур.

Штурм Грозного

Почти 22 года назад новогодние праздники обернулись настоящей трагедией для всей России. С 31 декабря 1994 года по 2 января 1995 года при штурме Грозного российская армия впервые за свою историю понесла потери военнослужащих, сопоставимые с потерями во время сражений Великой Отечественной. За время городских боев в столице Чечни погибло более 300 российских солдат. Основной удар на себя приняла 131-я Майкопская отдельная мотострелковая бригада. Из 446 человек личного состава погибло не менее 160 солдат и почти все офицеры. Потери техники также были значительными: 20 танков и 102 БМП.

Приказ о наступлении на Грозный поступил в войска столь поспешно, что командиры подразделений даже не успели с ним толком ознакомиться. Позже выяснилось, что командование армии ошибалось в оценке количества и силы противника. Штурм не планировался – по сути, это должно было стать вводом войск в город. Солдатам было приказано не стрелять в боевиков, а задерживать их и разоружать. В итоге наступление обернулось смертельными боями, унесшими жизни сотен людей. Почти все офицеры Майкопской бригады попали на место службы после гражданских вузов. Они не имели боевого опыта, но ценой своих жизней спасали солдат. Несмотря на то, что рядовой состав бригады попал в Чечню сразу после "учебки", новобранцы смогли занять оборону и позже отступить.Бойцы Майкопской бригады примут участие и во Второй чеченской войне. За время новой кампании подразделение не потеряет в боях ни одного человека.



Пожар в Сбербанке

Как известно, новогодние праздники в нашей стране продолжаются до православного Крещения. Но большинство россиян в середине января уже возвращаются к привычному образу жизни и на свои рабочие места. В офисах еще стоят новогодние елочки, а коридоры по-прежнему украшены разноцветной мишурой. Во Владивостоке 16 января 2006 года стало последним днем в жизни девяти сотрудниц Приморского отделения Дальневосточного банка Сбербанка России. В тот день в здании ПромстройНИИПроекта на проспекте Красного Знамени, где размещался банк, произошел страшный пожар. Все погибшие работали в офисе на восьмом и девятом этажах, наиболее пострадавших от огня. Позже следствие установило, что пламя возникло из-за недокуренной сигареты, брошенной на ворох бумаг на лестнице на седьмом этаже. Огонь стремительно распространился по верхним этажам здания. При этом лестница запасного выхода была перекрыта металлической решеткой, а резервный лифт оказался заблокированным. Застигнутые огнем врасплох, находившиеся в состоянии шока сотрудники Сбербанка, в основном женщины, в попытке спастись выбрались на подоконники, взывая о помощи. Некоторые из них повисли на рекламных баннерах, размещенных на фасаде здания. Между тем огонь продолжал наступать, и женщины выпрыгивали из окон последних этажей, разбиваясь насмерть.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что все подступы к зданию спасательной технике преграждают ряды припаркованных автомобилей. Люди были вынуждены вручную откатывать легковые машины, освобождая проезд спасателям. Водитель МЧС, первым прибывший на место происшествия, не смог выдвинуть лестницу к правому крылу здания, перекрытому припаркованными машинами. Тогда он начал спасать людей из левого крыла – там из окон также шел дым. Этот факт тут же породил слухи, что у пожарных был приказ о спасении в первую очередь руководства банка. Возмущенные очевидцы набросились на оператора лестницы с кулаками. Спасатель был избит, получил черепно-мозговую травму, но продолжал эвакуировать пострадавших, пока не выполнил задачу до конца. Старшей из девяти погибших было 59 лет, остальным от 24 до 35 лет. У пяти погибших остались несовершеннолетние дети. Еще 17 сотрудников банка попали в больницы с ожогами и различными травмами.

В ходе разбирательства было установлено, что пожару способствовали нарушения правил пожарной безопасности, допущенные руководством отделения Сбербанка, и недобросовестность пожарных инспекторов. Выяснилось, что Государственный пожарный надзор не проверял это здание с 2001 года. В банке не проводились учения. Люди попросту не знали, как действовать в экстремальной ситуации, куда бежать в случае опасности.

