Почему седация лучше наркоза

Когда-то наши родители, бабушки и дедушки с ужасом думали о визите к стоматологу – ведь они-то лечились без обезболивающего укола. Мы уже привыкли к тому, что в стоматологиях нам предложат и укол, и широкий выбор анестезирующих препаратов. Но наука и практика не стоят на месте, и теперь врач вполне может предложить вам такую услугу как седация в стоматологии. Что же это такое и как оно работает?

Что такое седация и чем отличается от наркоза?

Наркоз или общее обезболивание – это состояние, при котором сознание человека временно выключено, а болевая чувствительность временно подавлена. Данный эффект возникает за счет угнетения центральной нервной системы с помощью препаратов, которые тормозят межнейронную передачу возбуждения в этой системе. Главная цель наркоза – избавление пациента от болезненных ощущений во время медицинского вмешательства. Без наркоза было бы невозможно проведение хирургических операций, в том числе и тех, от которых зависит сохранение жизни пациента.

Седация же – это состояние полусна, при котором пациент по-прежнему сохраняет возможность общаться с врачом, выполнять его просьбы, но при этом эмоциональные переживания по поводу происходящего отсутствуют, потому пациент гораздо легче переносит любые манипуляции врача, даже те, которые в обычном состоянии вызывают у него страх, стресс и даже панику. Однако при седации все равно необходима анестезия, т.к. болевые ощущения не подавляются.

Седация в стоматологии

На первый взгляд такую методику можно применять разве что при удалении зубов, но на самом деле это далеко не так. Седация используется стоматологами и при лечении кариеса, во время проведения имплантации, удаления кист. Эта методика позволяет избавить человека от панического страха перед болью, значительно снизить уровень стресса во время лечения, упростить с психологической точки зрения прохождение неприятных или пугающих процедур. Некоторые пациенты, которые страдали дентофобией (панической боязнью зубных врачей и лечения зубов), отмечали, что после лечения под седацией их страх стал заметно слабее.





В наиболее продвинутых клиниках используется особый роботизированный комплекс для погружения пациента в состояние седации. Оно контролируется с помощью электронных средств, и даже дозировка препаратов происходит автоматизировано: робот дозирует вводимое лекарство, созданное на основе гипотензивных и седативных средств. Данный метод позволяет также снизить болевую чувствительность, и тем самым, если не предполагается сложного и длительного врачебного вмешательства, снизить использование обезболивающих препаратов.

Проведение и виды седации

Пациенту за 5-10 минут до начала лечения вводят очень малые дозы тех же препаратов, которые применяются для общей анестезии. Однако их воздействие – в десятки раз слабее. Врач и пациент могут общаться, а человек сохраняет сознание. Для взрослых применяется инъекционный метод, т.е. укол, для детей – ингаляционный. Этот вид седации называется поверхностным – пациент расслаблен и не испытывает страха, но все функции организма полностью сохраняются, как и контроль пациента над своим телом. По окончании действия препаратов пациент некоторое время (15-30 минут) находится под присмотром врачей, а затем отправляется домой.

Глубокая седация похожа на наркоз – сознание "спит", и человек ничего не чувствует, не может общаться с врачом и не сохраняет никаких воспоминаний о проводимых процедурах. Такая седация должна проводиться строго под контролем опытного анестезиолога, в отделении, которое оснащено всем необходимым для оказания неотложной помощи пациенту (например, при резком падении давления). Перед глубокой седацией пациент сдает анализы, за 3-4 часа до процедуры отказывается от пищи, а после завершения всех врачебных работ остается под наблюдением врачей еще на сутки.





Седация для детей

Она проводится с той же целью, что и для взрослых: успокоение маленького пациента и избавление от страха. Ребенок вдыхает закись азота через маску, которая надевается на нос. Под действием препаратов он находится в эйфорическом состоянии, но может общаться с врачом и выполнять его просьбы.

В результате врач проводит все процедуры быстро и эффективно, а в памяти ребенка не остается никаких травмирующих воспоминаний, что в итоге благотворно сказывается на состоянии здоровья. Ребенок не боится лечить зубы и не испытывает страха перед врачами, и тем более его не преследует во взрослом возрасте дентофобия.

Плюсы седации при стоматологическом лечении

Первое – препараты для седации всегда подбираются индивидуально и только после тщательного обследования пациента.

Второе – отсутствие у него тревоги и нервных переживаний помогает улучшить качество работы врача, повысить скорость проведения процедур, т.к. стоматологу не нужно отвлекаться и успокаивать пациента или же вовсе откладывать лечение из-за приступа паники (который может сопровождаться скачками давления, пульса, даже обмороками).

Третье – седация влияет на организм человека очень аккуратно. Такой бережный подход – ключ к снижению числа противопоказаний, что особенно важно, когда речь идет о пациентах в возрасте, старше 60 лет, у которых диагностированы такие болезни как гипертония, ишемия сердца, стенокардия. Все они ограничивают применение наркоза во время врачебных манипуляций.

Про седацию в стоматологии нам рассказали эксперты Центра приватной стоматологии "Доктор Левин".