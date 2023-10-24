"Башкирская содовая компания" запустит производство эмульсионного ПВХ

В Москве 29 сентября подписан меморандум о взаимопонимании по реализации проекта АО "Башкирская содовая компания" (БСК) по производству эмульсионного поливинилхлорида. Построенный в рамках соглашения завод позволит заместить иностранную продукцию и закрыть потребности отечественного рынка в эмульсионном ПВХ. Пристальное внимание в проекте уделено контролю за влиянием на окружающую среду.

Вместе с "Башкирской содовой компанией" участниками соглашения стали инжиниринговая компания "Савант Инжиниринг" и машиностроительное предприятие из Китая CNCEC. Ключевым проектом в рамках договоренности является строительсто завода эмульсионного ПВХ в Стерлитамаке (Республика Башкортостан).

Мощность предприятия составит 60 тысяч тонн продукции в год. "БСК" выступит в качестве владельца и спонсора проекта со всеми разрешениями и полномочиями, предоставленными правительством России.

Строительство завода в Стерлитамаке укладывается в общероссийский тренд на импортозамещение. В настоящее время импорт эмульсионного ПВХ в РФ запрещен. Предприятие в Башкортостане закроет протребности отечественного рынка в этой продукции.

Договор на создание предварительного технико-экономического обоснования "БСК" и "Савант инжиниринг" подписали еще два года назад в рамках курса на импортозамещение. Сейчас началось проектирование нового завода, выбор лицензиата и подготовка проектно-сметной документации.

В результате многочисленных обсуждений удалось найти оптимальное решение по реализации проекта. "БСК" как клиентоориентированная компания вела переговоры с потенциальными потребителями нового продукта и выясняла, каким требованиям он должен соответствовать. Проведены испытания порядка 20 образцов импортного производства.

Запуск нового производства не только создаст дополнительные рабочие места в Стерлитамаке, но и улучшит экологическую обстановку в городе. "БСК" в рамках реализации проекта уделила пристальное внимание контролю за влиянием производства на окружающую среду.

На сегодняшний день объемы производства ПВХ в мире оцениваются в 46 миллионов тонн, а вредное воздействие на окружающую среду оценивается в три тысячи тонн ежегодно. Для снижения влияния производства на экологию "Башкирская содовая компания" ежегодно реализует ряд инвестпроектов и уменьшает количество сосредоточения пыли ПВХ и газов в атмосфере.

Добиться снижения попадания винилхлорида в окружающую среду удалось благодаря модернизации производства и внедрению самых современных технологий очистки выбросов. В 2023 году году был смонтирован трубопровод транспортирования абгазов, содержащих винилхлорид, на установку термического обезвреживания.

Еще одной новацией стало техническое перевооружение стадии дегазации ПВХ. Разработка специалистов "БСК" позволит уменьшить объемы содержания винилхлорида в атмосфере.

Перед началом реализации проекта в Стерлитамаке специалисты провели предварительные расчеты и выяснили, что выбросы от нового производства не создадут зон с превышением нормативов по концентрации взвешенных частиц винилхлорида и пыли. Эксплуатация завода будет соответствовать гигиеническим нормативам в населенных пунктах и не окажет влияния на качество жизни местного населения и состояние окружающей среды.

Так, по итогам 2022 года показатель присутствия в воздухе газовых выбросов винилхлорида составлял лишь 30,1% от максимально разрешенного Росприроднадзором объема и пыли ПВХЭ – 18,5% от лимитов.

"Башкирская содовая компания" является крупнейшим в России производителем кальцинированной и пищевой соды. "БСК" входит в группу компаний "Росхим", в составе которой работают ключевые отечественные предприятия химической промышленности.

