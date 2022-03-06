Эксперт: бренды "сливают" остатки и готовятся к возвращению на рынок по новым ценам

При удачном стечении обстоятельств компании, заявившие о приостановке деятельности в РФ, могут возобновить работу. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, основатель ресторанов "Мясо&Рыба" Сергей Миронов.

