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Экономика
Московские предприятия наращивают выпуск продуктов питания

Московские предприятия наращивают выпуск продуктов питания

С 2021 года объемы производства пищевых продуктов увеличились на 8,2%. Сейчас в Москве действуют 240 производителей продуктов питания.
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Рост в 2021 году произошел в основном за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, сыров и рыбной продукции, уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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"Объем отгруженной продукции пищевого сектора в прошлом году составил 540 миллиардов рублей, это на 15,7 процента больше, чем в 2020 году, и на 42 процента выше, чем в 2019-м", – сообщил он.

В 2021 году произведено около 317 тысяч тонн хлебобулочных изделий, 95 тысяч тонн мясных полуфабрикатов. Объемы выпуска сыров и творога превысили 45 тысяч тонн.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что достичь таких показателей помогла поддержка от города. Он уточнил, что в прошлом году с такими предприятиями было заключено восемь договоров о предоставлении субсидий на более чем 107 миллионов рублей.

"Также среди мер поддержки — присвоение предприятию статуса промышленного комплекса, который обеспечивает значительное сокращение налоговой нагрузки", – добавил Прохоров.

Ранее сообщалось, что инвестиции в основной капитал Москвы превысили 2,5 триллиона. Рост составил 22%. Больше всего средств предприятия вкладывают в машины и оборудование. Доля инвестиций в строительство и благоустройство составила 30,4%.

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Фото Е. Самарина. Mos.ru
Автор: 28 февраля 2022, 11:22 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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