Запросы выросли: россияне назвали необходимую для достойной жизни в старости сумму

Пенсия должна быть в три раза выше, считают жители России.

СберНПФ, опросив жителей крупных городов России, выяснил, что для приятной старости гражданам нужно примерно 55 тысяч рублей. Таким образом, за год запросы людей выросли на 10 тысяч. Сейчас же средний размер пенсии в стране составляет почти 19 тысяч рублей.

Большинство опрошенных рассказали, что в старости хотели бы жить в своей квартире, покупать бытовую технику, питаться не только дома, но и в ресторанах и кафе, а также посещать культурные учреждения и заниматься спортом. Своевременное и доступное лечение тоже входит в перечень запросов россиян.

Жизнь в Москве обходится дороже, а значит, там мечтают о большем доходе. Люди из столицы хотели бы в старости получать каждый месяц почти 84 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге поскромнее запросы – 77,4 тысячи. Меньше всего просят жители Астрахани и Пензы – 42,1 тысячи и 42,9 тысячи соответственно.

Ранее в Государственной Думе предложили освободить пенсионеров от пошлины за наследство. С соответствующей инициативой выступил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Василий Власов. Он уже обратился в министерство труда и соцзащиты. Подробнее об этом писали "Дни.ру".