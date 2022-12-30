В какие сферы выгоднее и безопаснее всего инвестировать в 2023 году

В эпоху глобальных перемен людей часто волнует вопрос: куда безопаснее всего вкладывать деньги? Ответ дает эксперт с многолетним опытом.

Какие инструменты выглядят наиболее привлекательными для инвестирования в 2023 году? Стоит ли активно инвестировать и какой стратегии придерживаться российским инвесторам в 2023 году?

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По словам экспертов, инвестировать в 2023 году, коечной же, стоит. Это поможет нивелировать последствия инфляции, которые неминуемо сказываются на накоплениях. Российский бизнесмен и it-специалист Александр Зобов рассказал, в какие сферы сейчас наиболее выгодно вкладывать средства. По его словам, есть одна отрасль, которая твердо держит положительную тенденцию уже много десятков лет и оно успешно переживает все кризисы.

"Я, конечно, не финансист, но я всю свою жизнь занимался it-сферой, поэтому все свое время вкладывал в образование в it-сфере, в it-проекты финансы вкладывал. И при этом я не прогадал, поскольку во времена практически всех кризисов, и в 90-х, и в 2000-х годах it-сфера, несмотря на всеобщий кризис, развивалась и росла, поэтому на текущий момент то, что я вкладывал все свое время и деньги в it-сферу, мне это дало очень высокие результаты, и в плане финансов тоже", – рассказал бизнесмен.

"Наши инвесторы, которые финансируют проект Россграм, тоже рассчитывают на большую прибыль от проекта в ближайшем будущем. Тем более, что мы на раннем этапе предлагаем самые интересные условия", – заключил он.