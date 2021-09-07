Пугачева хоронит друзей Состояние певицы МакSим: подробности Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
партнеры
Вторник
7 сентября
Лента новостей
17:17
Представители отреагировали на слухи о бегстве оскандалившейся Николь Кидман
17:08
"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться
17:02
Эксперты сравнили расходы россиян и американцев за ЖКХ
16:51
"Мы были еще молодыми": откровения отца о брате-близнеце Жанны Фриске
16:36
Прижавшая младенца к груди Оксана Фандера сделала заявление
16:13
"Ни секунды покоя": Миронов получил серьезную травму спины
16:12
Цепкало разнес Лукашенко из-за посадки Колесниковой: Лживый самозванец
16:11
Голая Караулова поддалась уговорам женатого Плющенко
15:41
Убитый горем Васильев поделился болью утраты: Человек большого темперамента
15:13
Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину
14:50
Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение
14:50
Возбужденные танцы влажной Глюкозы вызвали оторопь
14:29
Милош Бикович собрался жениться: пора заводить детей
14:22
Начинающую певицу Волочкову отправили представлять Россию на "Евровидении"
14:00
Разочарованная мать поставила на Малышевой крест: Старая дева
13:53
"Мне так больно": Брошенная мужем после родов Галич упивается слезами
13:45
Эксперт рассказал о праве пенсионеров на доплаты за родственников
13:41
Игорь Николаев разбит смертью близкого человека
13:31
Актер "Глухаря" и "Склифосовского" устроил дебош в магазине
13:17
В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
13:10
Маркл в бешенстве из-за нежностей мужа с молодой красоткой
13:10
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
13:06
В подмосковном Видном поймали налетчиков на автомойку
12:56
Литвинова заявила о негласном матриархате и назвала российских мужчин избалованными
12:56
"Внезапно": Вскрылась правда об умершем после ковида Краснове
12:39
В окружении Зеленского назвали новую причину потери Крыма: Тотальный моральный обвал
12:16
Алтайские подростки "в шутку" облили бензином друга и подожгли
12:12
Михалков раздавлен смертью: Шел в ореоле восторга людей
12:02
В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
12:00
"Мне всегда казалось это мерзким": Бородина рассказала о бессовестном воровстве
12:00
Звезда серила "Прослушка" найдена мертвой в столовой роскошного пентхауса
11:54
"Реально позор": Сверкающая сосками дочь Успенской взбудоражила Орлову
11:50
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
11:22
Акиньшина о реноме скандалистки и напряженных коллегах: Мою репутацию уже сложно сделать хуже
11:17
"Есть волшебная грудь": Подольская отстранила Преснякова от новорожденного сына
11:17
Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову
10:56
Под Петербургом нашли обезглавленный труп мужчины
10:48
Политолог Молчанов: получивший деньги от США Зеленский не будет проводить прозападные реформы
10:37
"Вытворяет все, что хочет": сбежавшая Проклова плюнула в любовницу Ефремова
10:36
Господи, упокой его душу: обнародовано жуткое фото добитого инсультом Краснова
10:19
Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе
09:58
Пугачева хоронит друзей: еще один близкий человек Примадонны отправился на тот свет
09:48
ФАС завела дело против крупных продуктовых сетей из-за подозрений в подорожании моркови
09:38
"Приняли с видеокамерами": Глюкоза угодила в тюрьму из-за наркотиков
08:55
"Ужас": россияне пришли в шок от вида переделанной Вертинской
08:51
Всплыло новое фото переломанной Цой в инвалидной коляске: Буду молиться
08:47
Польша напугана учениями "Запад-2021": Москва понимает лишь язык силы
08:40
"Боль просто невыносимая!": ушедший Соседов перенес жуткие мучения
06:27
День Тита и Варфоломея: Что нельзя делать 7 сентября
04:43
Ушла легенда: Народ рыдает из-за случившегося с Энрике Иглесиасом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
Заступившийся за Азизу Соседов вмазал Салтыковой
"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство
Бузовой пришлось сменить трусы в самый ответственный момент
Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление
Политолог Соловей: Лукашенко получил от Путина обидное прозвище за неисполнение обязательств
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Эксперты сравнили расходы россиян и американцев за ЖКХ

Эксперты сравнили расходы россиян и американцев за ЖКХ

В Счетной палате проанализировали траты россиян за ЖКХ. Результаты получились непростые.
прочитано 274 раза

Специалисты высшего органа государственного аудита произвели подсчет примерной суммы, которую граждане России отдают за коммунальные услуги. Эксперт Наталья Трунова публично озвучила итоги проведенного исследования. Выяснилось, что народ тратит на ЖКХ около пяти тысяч рублей ежемесячно. Эти деньги представляют собой практически одну десятую часть средней зарплаты по стране, которую официально установили.

ПО ТЕМЕ

В каких случаях услуги ЖКХ должно оплачивать государство

Представитель Счетной палаты пояснила, что тарифы по различным отраслям соответствующих услуг могут отличаться из-за разницы в регионах, площади жилья и иных параметров. Аудитор уточнила, что россияне расходуют 11,5 процента среднего жалованья на содержание своей квартиры. Во Франции и Великобритании все иначе. "Эта доля там составляет около 14 процентов, в США — около девяти", — сообщила Наталья Трунова.

Так, согласно позиции Счетной палаты России, россиянам с тратами на коммуналку повезло несколько меньше, чем американцам. А вот среднестатистическому европейцу, как полагают специалисты ведомства, приходится тратить на ЖКХ куда больше средств от зарплаты, чем нашему соотечественнику. По каким критериям проводилось исследование и какие подводные камни оно имело, эксперты не уточнили.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»
Автор: 7 сентября 2021, 17:02 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жизнь в столице: как переехать

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение

Артистка удивила внешним видом
Шоу-бизнес

"Ужас": россияне пришли в шок от вида переделанной Вертинской

Звезда давно не снимается в кино
Шоу-бизнес

Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову

Актриса поделилась личным
Шоу-бизнес

"Вытворяет все, что хочет": сбежавшая Проклова плюнула в любовницу Ефремова

Раскрыта пикантная тайна актрисы Мирошниченко

Гороскоп

Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Здоровье

В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+