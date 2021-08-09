Треть россиян останется без пособий от государства

В настоящее время система выплат пособий подвергается активному реформированию.

Изменения в системе социальных выплат предполагают, что пособия россиянам впредь будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости, которая включает в себя ранжирование и по доходу и по имуществу. Это может привести к тому, что без выплачиваемых ранее пособий останется чуть ли не треть российских семей.

Реформа системы соцподдержки происходит в режиме реального времени, пока изменения лишь точечные, но они уже есть. На сегодняшний момент три выплаты назначаются по новым правилам: пособия на детей от 3 до 7 лет, беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, а также выплаты родителям-одиночкам.

Представители Счетной палаты в беседе с "НГ" подтвердили, что при новом подходе около 30% российских семей с детьми, которые ранее получали пособия как малоимущие впредь не смогут претендовать на получение выплат. То есть уже известно, что каждая третья бедная семья с детьми по факту оказалась не такой уж бедной.

Например, теперь нуждающимися считаться не будут те семьи, у которых есть второе жилье. Также на пособия влияет правило нулевого дохода, при котором оценивается, в какой мере человек использует свой трудовой потенциал, чтобы уровень его доходов не был ниже прожиточного минимума. Сэкономленные при таком подходе средства правительство сможет направить тем, кто в них реально нуждается.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Пенсионный Фонд напомнил правила выплат пособий на детей.