Новые выплаты от государства хотят получить два миллиона россиян

По словам Ольги Баталиной, в Пенсионный фонд России поступило около 304 тысяч заявлений на новые выплаты от малообеспеченных беременных женщин. Еще 1,6 миллиона заявок на предоставление соцпомощи получено от родителей, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.
Баталина напомнила, что подать заявление на новые выплаты можно на портале госуслуг, а также в отделениях Пенсионного фонда. По словам замминистра, в большинстве случаев не нужно собирать дополнительные документы. "Нуждаемость подтверждается за счет электронного взаимодействия между ведомствами", – цитирует ее URA.RU.
Также Баталина отметила, что первые выплаты начались в конце июля 2021-го. А с понедельника, 2 августа, родителям предоставляются средства на подготовку детей к школе. Предполагается, что единовременную выплаты получат более 20 миллионов школьников.
Напомним, весной в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин поддержал несколько инициатив партии "Единая Россия", в том числе – выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет. Соответствующий закон был принят 19 мая и подписан президентом спустя неделю.
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