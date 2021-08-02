Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Понедельник
2 августа
Лента новостей
09:22
Российским школьникам начали выплачивать по 10 тысяч рублей
09:14
С катушек слетела после развода: Терешина без трусиков призывно крутит своей любилкой
09:01
Сенсационные данные о пополнении в семье Дробыша: До сих пор в шоке
08:16
Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
06:37
Эмма Стоун решила засудить Disney
04:42
"Сделали трепанацию черепа": у певицы Дорофеевой произошло большое горе
02:31
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 2 августа
00:11
Сати Казанова откровенно рассказала о пагубной зависимости
22:18
65-летняя Андрейченко похвасталась накачанным красавчиком
20:09
Милославская фото роскошного отдыха отдыха с Петровым
18:46
СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио
18:13
Волочкова обратилась к тяжелобольному отцу в важный день
18:03
Вернувшаяся в Москву Литвинова удивила народ: Вы только посмотрите!
17:51
Муж Макеевой больно врезал экс-супруге
17:43
Прилучный показал повзрослевшего сына от Муцениеце
17:27
Яковлева оправдалась за поведение сына-скандалиста
17:19
Это конец: объявлено об уходе Анастасии Решетовой
16:52
Шнуров спустил трусы на глазах у детей Шаца
16:01
Назван возможный виновник гибели дочери Конкина
15:23
Жена Виторгана объяснила странный выбор имени для дочери
15:12
"Сладкая суббота": Александрова раскрыла семейную тайну
15:09
Обозреватель Ищенко спрогнозировал действия России в случае наступления ВСУ на Донбасс
15:05
84-летнему Куравлеву срочно потребовалась помощь медиков
14:15
Нож в спину: любовницей Мамаева оказалась подружка Аланы
13:57
Смерть малыша пришибла Лайму Вайкуле
13:53
Сухоруков сделал заявление об изменениях после прививки от коронавируса
13:38
Берлин пригрозил Москве санкциями в случае агрессии в сторону Украины
13:15
Голый Галкин показал свои заросли на теле
12:53
Добронравов назвал сроки выхода нового сезона "Сватов"
12:37
Новый налоговый вычет: россиянам вернут деньги за занятия спортом
12:31
В комнате Милохина обнаружили трусы другого парня
12:16
Политолог Таран: Зеленский угодил в ту же ловушку, что и Порошенко
12:03
Полунин рассказал о серьезных проблемах в семье
11:59
"Ночевал у нее дома": знаменитый режиссер рассказал о близости с Волчек
11:24
Стало известно о пополнении в семье Кончаловского
11:14
Асмус с дочерью настиг жуткий ураган
11:07
Дана Борисова отправила трудную дочь куда подальше
10:37
Умер бывший декан журфака МГУ
10:35
Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову
08:10
Решетова ищет новую пассию для сбежавшего от возлюбленной Тимати
06:14
Сочные арбузики жены Юдашкина поразили россиян
04:15
Мечтающая о мужчине Старшенбаум обнажилась и прикрыла прелести ромашками
02:03
"Сбылась мечта всей жизни": Дана Борисова безжалостно пнула рыдающую Ольгу Бузову
00:07
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 1 августа
22:04
"Обязательно так нескромно стоять?": бывшая депутат Максакова поделилась пикантными фото
20:45
Со стаканом и в спортивках: Пугачеву в странном виде опознали только по парику
20:12
Жители Турции увидели в небе горящий шар
18:14
Водители с серьезными недугами автоматически лишатся прав
18:03
Бывшая возлюбленная Тимати подверглась жестокому нападению: Нас грабят
17:55
Виторган бросил возлюбленную на произвол судьбы: Не поддержал
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине
Муж Макеевой больно врезал экс-супруге
Известная актриса публично унизила рыдающую Бузову
"Расхождение интересов": Пригожин рассказал о разрыве с Валерией
СМИ: белорусские спецслужбы попытались похитить спортсменку из Токио
Жена Виторгана объяснила странный выбор имени для дочери
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Российским школьникам начали выплачивать по 10 тысяч рублей

Российским школьникам начали выплачивать по 10 тысяч рублей

В России стартовала реализация президентской инициативы по поддержке учеников школ и их семей.
прочитано 70 раз

В начале июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям с детьми", который предполагал выделение по 10 тысяч рублей на каждого российского школьника. В соответствии с документом президентскую программу поддержки планировалось реализовать в период с августа по декабрь текущего года.

ПО ТЕМЕ

Пенсионный фонд напомнил правила получения пособий на детей

Чуть позднее правительство России утвердило порядок выплат и назначило датой начала исполнения указа 16 августа. Однако главу государства это не устроило: Путин поручил начислять пособия уже со 2 августа, пишет Ura.ru.

Кабинет министров выделил на эти цели 204 миллиарда рублей. Согласно инициативе Путина, деньги могут получить родители, усыновители и опекуны всех детей в возрасте от шести до 18 лет. Средства также полагаются инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят школьную программу в интернатах и общеобразовательных учреждениях, сообщает 5-tv.ru.

Подать заявление на выплату можно как удалённо через сайт госуслуг или при личном обращении в отделение Пенсионного фонда России. При этом необходимо предоставить свидетельства о рождении детей, данные паспорта и СНИЛС родителей, опекунов и ребёнка. Приём заявлений на получение господдержки начался 15 июля и продлится до 1 ноября 2021 года, передаёт РИА ФАН.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Andrey Grebnev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2021, 09:22 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ночевал у нее дома": знаменитый режиссер рассказал о близости с Волчек

Коллег связывали очень теплые отношения
Шоу-бизнес

Стало известно о пополнении в семье Кончаловского

Радостная весть
Шоу-бизнес

Смерть малыша пришибла Лайму Вайкуле

Непростой период в жизни певицы
Шоу-бизнес

Дана Борисова отправила трудную дочь куда подальше

Теледива поделилась с поклонниками важным известием

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+