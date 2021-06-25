У российского банка отозвали лицензию

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у Актив Банка, передает RT. Он находилась на 192-м месте в рейтинге отечественных кредитных учреждений.
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у Актив Банка, передает RT. Он находилась на 192-м месте в рейтинге отечественных кредитных учреждений.
Он проходит лучевую терапию
Артист объявил о смерти давнего друга
Поклонники всерьез обеспокоены здоровьем артистки
Артистка ответила волнующимся поклонникам
Популярные темы форума
Как вы относитесь к любовницам?
Мне 34 ,а я все еще одинока
Отношения
Что делать?