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Экономика
Экономист Беляев рассказал россиянам о подготовке к выходу на пенсию

Экономист Беляев рассказал россиянам о подготовке к выходу на пенсию

Многие россияне забывают о том, что к жизни на пенсии надо готовиться, полностью уповая на государство.
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Часто граждане трудоспособного возраста полагают, что прожить на пенсионное пособие вполне реально, ведь государство регулярно повышает страховые выплаты. В связи с этим люди до выхода на пенсию не делают никаких накоплений. По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, это не совсем правильный подход.

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Эксперт отметил, что лишь 16% наших граждан считают, что для безбедной жизни на пенсии средства надо откладывать заранее. Однако делать это стоит всем: если заняться этим вопросом своевременно, то уйти на заслуженный отдых можно с достойным пенсионным портфелем, который будет приносить дополнительный доход.

По мнению Беляева, сегодня в России существуют неплохие инструменты для накопления средств. Практически от любого дохода можно откладывать как минимум 10% ежемесячно – это станет хорошей инвестицией в собственное будущее.

В беседе с Радио "КП" Беляев также отметил, что, вопреки расхожему мнению, расходы пенсионеров не сокращаются. От каких-то вещей люди пожилого возраста могут отказаться, то на лекарства они практически всегда начинают тратить больше, и это неизбежно. Эксперт подчеркнул, что пенсионное пособие должно быть не ниже прожиточного минимума, но даже в таком случае думать об этом периоде жизни всем надо заранее.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, кому и как повысят пенсии в 2022-ом году.

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Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2021, 09:30 Источник: Радио "КП" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость900154
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Ну да,Ну да,Верим.Говорят одно,на деле же всё Наоборот задом на перёд!!!
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