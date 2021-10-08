Экономист предупредил россиян о скором подорожании картошки

В России в ближайшее время может подорожать картофель. Об этом граждан предупредил российский экономист, профессор РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов.
Рамазанов прогнозирует, что цены на картошку вырастут уже в ноябре. Основными причинами подорожания эксперт считает неурожай из-за неблагоприятных погодных условий и сокращение посевных площадей для выращивания культуры. Кроме того, экономист связывает грядущий рост цен с подорожанием топлива и уменьшением числа работников, занятых в сфере овощеводства, передает "Общественная служба новостей".
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