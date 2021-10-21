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Экономика
В России значительно повысят выплаты семьям

В России значительно повысят выплаты семьям

Поскольку инфляция превышает расчетные показатели, российские власти принимают срочные меры поддержки граждан.
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В России дополнительно выделили 28,3 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. В сообщении пресс-службы кабмина поясняется, что имеется в виду ежемесячное пособие, размер которого зависит от среднедушевого дохода семьи и составляет 50-100% от прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Этими выплатами обеспечены порядка 2,7 миллиона дошкольников. Еще 5,9 миллиарда рублей выделят многодетным семьям. Это пособие положено родителям с детьми до трех лет.

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Кроме того, с февраля 2022 года до 31,2 тысячи рублей увеличится ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Для этого из бюджета выделили 169,5 миллиарда рублей. Кстати, пока родители ребенка этого возраста получают до 29,6 тысячи рублей.

Также на февраль запланирована индексация единовременной выплаты, положенной матери при рождении ребенка. Пособие увеличится на 5,8% и составит почти 20 тысяч рублей.

В следующем году проиндексируют и материнский капитал, причем по фактической инфляции. Пока же за первого ребенка женщины получают 483,8 тысячи рублей, за второго – 639,4 тысячи.

Кстати, в России также планируют помочь представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Предпринимателям могут выплатить примерно по 12,7 тысячи рублей (МРОТ на каждого работника).

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Фото: Allexander Makarov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 17:11 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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