Владелец TikTok отказал Microsoft в продаже соцсети

В Microsoft сообщили, что ByteDance уведомила компанию об отказе от сделки. "Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы США в сфере национальной безопасности", – цитирует The Insider представителя американского IT-гиганта.
Как сообщает Reuters, китайцы планируют заключить сделку по продаже американского сегмента популярной социальной сети компании Oracle.
О том, что Microsoft собирается купить TikTok стало известно в прошлом месяце. Власти США считают, что приложение может передавать личные данные американских пользователей в Китай. Социальная сеть отрицает обвинения.
Президент США Дональд Трамп подписал указы о запрете американским гражданам иметь дело с ByteDance. Они вступят в силу 20 сентября.
При этом компания должна продать активы в Соединенных Штатах и уничтожить собранные о пользователях данные. В ответ китайская соцсеть подала иск в суд.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Одинокие брошенные женщины
Хочешь жить? Не выходи замуж
Сочи это Россия
Мужики перевелись
Кфс или Макдоналдс ?
Открытие границ!!! Давайте обсудим