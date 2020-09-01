Некоторым российским пенсионерам доплатят по 5 тысяч рублей

Прибавка в размере 5,6 тысячи рублей ожидает получателей страховой пенсии, которые в августе 2020 года перешагнули 80-летний рубеж. Писать заявления не нужно, дополнительные средства будут начислены автоматически посредством добавления страховых выплат по старости.
Кроме того, отдельные категории пенсионеров в России могут рассчитывать на прибавку в размере 1,8 тысячи рублей. Получить выплату такие граждане смогут, если их дети начали обучение на очном отделении в вузе.
Приятный сюрприз в виде дополнительных выплат ждет и тех пенсионеров, которые ушли с работы в августе, тем самым пропустив очередную индексацию. Перерасчет для этой категории граждан произведут в сентябре, сообщает "Рамблер".
Дополнительные выплаты положены и пенсионерам в сельской местности. В сентябре их ждут надбавки за стаж работы на селе. Выплата составит порядка 350 рублей – это четверть от фиксированной страховой выплаты (1.4 тысячи рублей).
Напомним, что ранее сообщалось о взыскании пенсионных выплат, которые начислили умершим гражданам. Если родственники скончавшихся получали эти деньги, то Пенсионный фонд будет требовать возврата средств через суд.
При этом с 2017 по 2019 год россияне из-за ошибок в пенсионной системе недополучали доплаты к пенсии. В общей сложности недополученная сумма превышает два миллиона рублей, рассказали в Счетной палате.
Ранее "Дни.ру" писали о дальнейшем росте пенсий в России. Как сообщили в Министерстве труда, в ближайшие четыре года индексация выплат будет выше ожидаемого уровня инфляции.
Предполагается, что в следующем году пенсии в России вырастут на 6,3%, в 2022 году – на 5,9%. В 2024-м ожидается повышение выплат на 5,5%.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
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