Многодетным семьям в России хотят снизить тарифы ЖКХ

Инициативу выдвинула председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Она предложила увеличить минимальную скидку на оплату тарифов ЖКХ для многодетных семей до 50% процентов, а для семей с десятью и более детьми – до 70%.
Депутат уверена, что это поможет семьям в кризис на фоне эпидемии коронавируса. Также она считает актуальным отменить плату по тарифам ЖКХ для семей, в которых родители из-за пандемии COVID-19 лишились работы.
Отметим, сейчас минимальная скидка для многодетных семей на оплату тарифов ЖКХ равна 30%. Для семей с десятью и более детьми – 50%.
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