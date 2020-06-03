Россияне стали меньше тратиться на ЖКХ

Россияне стали экономить, платя по тарифам ЖКХ в 2020 году. Озвучены расходы наших соотечественников на коммуналку за апрель.

Как свидетельствуют данные аналитиков банка "ФК Открытие", траты граждан за квартплату снизились в годовом выражении на 14%. Больше всего жители страны сократили затраты на горячую воду. Ее потребление упало на 34%.

А вот расходы на газ выросли на 10%. На 1% увеличились траты россиян на электроэнергию. По мнению экспертов, такое понижение связано с экономией.

Кроме того, причина и в том, что многие установили счетчики, которые более точно фиксируют все расходы по тарифам ЖКХ в 2020 году. А вот рост трат на газ и электричество объясняется подорожанием этих услуг.

На время периода самоизоляции из-за коронавируса в отношении оплаты по тарифам ЖКХ в 2020 году были введены некоторые послабления. В частности, штрафы за просрочку не начислялись тем, кто испытывал сложности с дистанционной оплатой квитанций.

Напомним, мораторий на начисление пеней за долги по тарифам ЖКХ в 2020 году был введен в качестве одной из мер поддержки населения в условиях эпидемии коронавируса в России. Сама болезнь, а также попытки сдержать ее распространение, спровоцировали значительные экономические проблемы.