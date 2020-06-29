Тарифы ЖКХ в России повысятся несмотря на пандемию коронавируса

В середине июня министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что отмена повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля не исключена. Но в таком случае ресурсоснабжающие компании понесут большие убытки.

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