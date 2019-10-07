У украинцев массово отбирают пенсии

Украинцев готовят к тому, что в стране пройдет масштабная проверка пенсионеров. Пока же народу объясняют, что воровать деньги из бюджета могут не только связанные с властью влиятельные предприниматели, но и простые люди.

Украинская власть задумалась о том, куда утекают бюджетные деньги. Начать решили с проверки того, насколько законно люди получают свои пенсии. Сообщается, что уже сейчас чиновники находят тысячи нарушений и требуют у людей вернуть выданные им деньги.

Мошенником, обворовывающим государство, могут объявить работающего пенсионера. Дескать, на выплату социальной пенсии может претендовать только тот человек, который вышел из трудоспособного возраста и получает меньше прожиточного минимума. Если же ему платят зарплату достаточную для того, чтобы не умереть с голода, то пенсии ему уже не положено.

Еще один вариант, при котором у человека могут потребовать вернуть деньги в бюджет Украины, связан с выплатой пенсий по потере кормильца, передает "Обозреватель". Молодым людям до 23 лет выплачивают деньги до тех пор, пока они не закончат учебу. Однако зачастую они не уведомляют ответственные органы о том, что выпустились из вуза или были отчислены и продолжают получать деньги.

Отказ в выплате пенсии последует для гражданина Украины в том случае, если он уедет за границу. Как оказалось, это является основанием для отказа в выплатах.

Ну и напоследок украинские журналисты сообщают о случае реального мошенничества, когда люди действительно наживаются на незаконном получении бюджетных денег, а не просто стараются выжить на те крохи, что готово пожертвовать им государство. Речь идет о получении пенсий на мертвые души. Умершие, проходящие по документам как живые, получают пенсии, которые оседают в карманах злоумышленников.

Простые украинцы без восторгов отнеслись к идее государства провести масштабную проверку выплаты пенсий и отбирать деньги у тех, кого поймают за нарушениями. Они уверены, что под ударом окажутся в первую очередь не реальные злоумышленники, а простые люди.